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        Trakya Birlik ve Sekapark AŞ'nin geliştirdiği "Biberiye ekstratlı ayçiçeği yağı" tüketiciye sunuldu

        Trakya Birlik ve Sekapark AŞ iş birliğinde geliştirilen "Biberiye ekstratlı ayçiçeği yağı" satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:12
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        Trakya Birlik ve Sekapark AŞ'nin geliştirdiği "Biberiye ekstratlı ayçiçeği yağı" tüketiciye sunuldu
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        Trakya Birlik ve Sekapark AŞ iş birliğinde geliştirilen "Biberiye ekstratlı ayçiçeği yağı" satışa sunuldu.

        Trakya Birlikten yapılan açıklamaya göre, biberiye ekstraktı ilave edilen ayçiçeği yağının kendine has tadında ve nefasetinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeden yağın kullanım ömrü ve ısı mukavemetinde olumlu neticeler elde edildi.

        Ürünün, profesyonel mutfak tüketicilerine yönelik geliştirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yeni ürünümüzde kızartma sayılarında sağlanan artışın yanı sıra süreçte yaşanan köpürme sorunu ve peroksit değer artışı üzerindeki olumlu etkiler, tesislerimiz AR-GE laboratuvarı ve ürün test - deneme çalışmalarında gözlemlenmiştir.

        Birliğimiz ortağı, ayçiçeği üreticilerimizin ürünleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin sözleşmeli tarım yoluyla kırsal yaşama ve çiftçilerimize sağladığı kıymetli destekler kapsamında üretimi ve hasadı gerçekleştirilen biberiye bitkisinin, Sekapark AŞ bünyesinde kurulu son teknolojiye sahip üretim ve tesislerinde işlenmesi ile elde edilen ekstraktın, titizlikle yürütülen AR-GE süreçlerinin sonucunda nihai mamulle buluşturulduğu bu örnek proje ile ülkemiz üreticilerinin alın teri mahsullerini ilave katma değer oluşturarak ülke ekonomisine kazandırmak adına önemli bir adım atılmıştır.

        Türkiye’de bir ilk olan bu ürünümüzün spesifik özelliklerine ek olarak, ülkemiz tarımsal üretiminin sürdürülebilirliğine ve çiftçi refahına sağlayacağı katkı bağlamında da değerli müşteri ve tüketicilerimiz nezdinde talep göreceği konusunda inancımız tamdır."

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