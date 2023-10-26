Edirne'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden "100. Yılda 100 Bayrak" sergisi hazırladı

Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında anaokulu öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan "100. Yılda 100 Bayrak" sergisi açıldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu koordinasyonundaki sergi kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 100 Türk bayrağı hazırladı.

Kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışı, Vali Yunus Sezer tarafından yapıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Sezer, emeği geçenleri tebrik etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının coşku ve şerefle kutlandığını söyledi.

Öğrencilerin anlamlı bir sergi hazırladığını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok mutlu olduğumuz, yüzümüzü güldüren bir sergiyi gezdik. Cumhuriyet'imizin 100. Yılında 100 Bayrak Projesi kapsamında geri dönüşüm ürünlerinden yapılan bayrakları inceledik. Serginin kahramanları anaokulu çocuklarımız. Hocalarımızla beraber yapılan bir çalışma var. İlimize özgü pirinç, biber gibi ürünlerden de bayraklar yapılmış. Hepsi de birer sanat eseri."

Öğrenciler sergi sonunda Sezer'e, hazırladıkları Türk bayrağını hediye etti.

Sergi hafta boyunca açık kalacak.