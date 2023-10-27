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        Edirne'de bir haftada 857 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 857 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:08
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        Edirne'de bir haftada 857 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 857 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde, 857 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Operasyonlarda 26 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken, bu kişilerin kullandıkları tespit edilen 22 araca el konuldu.

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