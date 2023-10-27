Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Giriş: 27.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:31
Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü'nün Malkoç köyünde O.F'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 39 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.