Eski TBMM Başkanı Şentop, TÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu: Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı Batılı ülkeler tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırılarının savunma ve saldırı hakkı olarak sahiplenildiğini belirtti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı Batılı ülkeler tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırılarının savunma ve saldırı hakkı olarak sahiplenildiğini belirtti.

Şentop, Trakya Üniversitesi (TÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı Töreni'ne katıldı.

Balkan Kongre Merkezi'nde yeni akademik yılın "21. Yüzyılda Dünya ve Türkiye" konulu ilk dersini veren Şentop, Türkiye'nin çevresine göre bir güven adası olduğunu söyledi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş ve çatışmaların sürdüğünü belirten Şentop, "İlk etapta Hamas'ın saldırganlığı üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Buna itiraz edecek kimse yok. Sivillerin öldürülmesi, katledilmesi hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil kim yaparsa yapsın, kime karşı yaparsa yapsın. Fakat İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, İsrail şimdi Batı Şeria'ya da bomba atıyor." dedi.

Şentop, İsrail'in yıllardır canının istediği zaman Gazze'ye, Batı Şeria'ya bombalar attığını ifade etti.

İsrail'in sivillere yönelik katliamlarının soykırım derecesinde sürdüğüne dikkati çeken Şentop, "Bazı Batılı ülkeler tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırıları savunma ve saldırı hakkı olarak sahipleniliyor." diye konuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamada "Büyük İsrail" projesini işaret ettiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Nil'den Fırat'a kadar bir ülke sınırları kuzeyi ve güneyiyle beraber. Büyük İsrail sınırlar içerisinde Türkiye'nin topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla biz bu büyük projenin belki birinci, ikinci adımlarını görüyoruz. Gizli saklı bir şey değil.

Bu proje 100 yıldan fazla süredir var. Bu projenin sonraki adımlarından birinde de bizim kendi topraklarımıza saldırı söz konusu. Bu açıdan Türkiye'de olan bitene karşı gösterilen tepkiler Gazze veya Filistin tepkisinden ibaret değil. Türkiye'nin almış olduğu tavır ileride Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de hedef alan bir saldırganlığın, azgınlığın karşısında durmak anlamına geliyor."

Şentop, konuşmasının sonunda yeni akademik yılın öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olmasını diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de üniversitenin Edirne ile yakından ilgili olduğunu, şehrin sorunları ile ilgilenerek çözüm sunduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesi öğrencisi ve akademisyeniyle şehirden kopuk olmadığını belirten Sezer, üniversitenin projeleri ile Türkiye'ye örnek olduğunu anlattı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Şentop'a tablo hediye etti.

Balkan Senfoni Orkestrası'nın da eserler seslendirdiği programa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, öğrenci ve akademisyenler katıldı.