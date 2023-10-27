Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2023 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2023 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 416 projenin yer aldığını söyledi.

Bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 27,9 milyar lirayı bulduğunu belirten Sezer, "Bu projeler için önceki yıllarda 8,6 milyar lira harcanmış, 2023 yılında da 5,4 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 2,9 milyar lira harcama yapılarak yüzde 53 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2023 yılının üçüncü döneminde yapılan yatırım harcamalarının 2,4 milyar lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 52'dir." diye konuştu.

Sezer, belediyelerin 454 milyon lira yatırım harcaması yaparak, yüzde 62'lik bir nakdi gerçekleşme sağladıklarını dile getirdi.

Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarınca yapılan harcamalar sonucu, 2023 üçüncü yatırım dönemi sonunda, kamu kuruluşlarının programlarında yer alan 416 projenin 125 tanesinin bitirildiğini aktaran Sezer, "Projelerin 206'sı devam etmekte olup 84 proje ihale ve proje aşamasındadır. 1 proje ise tasfiye edilmiştir." dedi.

Uygulamaya konulan projelerin 160'ının merkez ilçede 256 projenin de ilçelerde gerçekleştiğini ifade eden Sezer, şöyle devam etti:

"Yatırımlar sektörel bazda değerlendirildiğinde projelerin 118'i tarım, 121'i diğer kamu hizmetleri (sosyal-iktisadi), 100'ü eğitim, 37'si ulaştırma - haberleşme, 19'u sağlık, 10'u turizm, 7'si enerji, 3'ü imalat ve 1 proje de madencilik sektörlerinde uygulamaya konulmaktadır. Dönem sonu itibariyle en çok harcama 1 milyar 536 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiş, bunu 592 milyon lira ile diğer kamu hizmetleri(sosyal-iktisadi), 518 milyon lira ile tarım, 146 milyon lira sağlık, 68 milyon lira ile turizm, 67 milyon lira ile eğitim sektörü izlemiştir."

- Toplantılara katılım önemli

Sezer, koordinasyon toplantılarının tüm kurum temsilcilerinin bir araya gelmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Toplantıların, "toplanalım ayrılalım" diye yapılmadığını ifade eden Sezer, "Bu toplantıda alınan kararların bir sonraki toplantıya kadar gerçekleştirilmesi için bütün kurumlarımızın gerekli çabayı ortaya koymasını bekleriz. Belediyelerimiz dahil olmak üzere tüm kurumlarımız önem ihtiva eden konuları burada dile getirsin. Burada çözemiyorsak bakanlıklarda takip edeceğiz. Toplantılara katılımın üst düzeyde olmasını, karar verici arkadaşların özellikle bölge müdürlerinin bundan sonraki toplantılara mutlaka iştirak etmelerini isterim." şeklinde konuştu.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.