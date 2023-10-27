Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırıları eleştirdi.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, Türkiye'nin kalıcı barışı sağlaması gerektiğini söyledi.

Filistin'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirten Kaya, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda fosfor bombası kullandığını belirtti.

İsrail'in insanlık suçu işlediğini dile getiren Kaya, "Biz Orta Doğu'da ve dünyada bir barışın tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili de Türkiye'nin uluslararası arenada öncü bir rol almasını istiyorduk. 7 Ekim'den itibaren günümüze kadar yaşanan hadiseler gösteriyor ki İsrail'in ve Amerika'nın bırakın dünya barışını tesis etmeyi, dünya barışına açıkça bir tehdit olduklarını mazlum insanların, çocukların, kadınların, yaşlıların, kendi yurtlarından sürgün edilerek öldürüldüğü ve fosfor bombalarına maruz kaldıkları bir süreci hep beraber dünyanın gözü önünde yaşıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde tarımın öneminin farkına bir kez varıldığını dile getiren Kaya, tarıma gerekli önemin verilmediğini ileri sürerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Saadet Parti Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de yerel seçim öncesi düzenlenen program çerçevesinde parti milletvekillerinin il başkanlıklarını ziyaret ettiğini belirtti.

Kaya toplantının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra esnafla buluştu.