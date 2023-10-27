Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

        Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırıları eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırıları eleştirdi.

        Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, Türkiye'nin kalıcı barışı sağlaması gerektiğini söyledi.

        Filistin'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirten Kaya, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda fosfor bombası kullandığını belirtti.

        İsrail'in insanlık suçu işlediğini dile getiren Kaya, "Biz Orta Doğu'da ve dünyada bir barışın tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili de Türkiye'nin uluslararası arenada öncü bir rol almasını istiyorduk. 7 Ekim'den itibaren günümüze kadar yaşanan hadiseler gösteriyor ki İsrail'in ve Amerika'nın bırakın dünya barışını tesis etmeyi, dünya barışına açıkça bir tehdit olduklarını mazlum insanların, çocukların, kadınların, yaşlıların, kendi yurtlarından sürgün edilerek öldürüldüğü ve fosfor bombalarına maruz kaldıkları bir süreci hep beraber dünyanın gözü önünde yaşıyoruz." diye konuştu.

        Kovid-19 sürecinde tarımın öneminin farkına bir kez varıldığını dile getiren Kaya, tarıma gerekli önemin verilmediğini ileri sürerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

        Saadet Parti Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de yerel seçim öncesi düzenlenen program çerçevesinde parti milletvekillerinin il başkanlıklarını ziyaret ettiğini belirtti.

        Kaya toplantının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

        Heyet daha sonra esnafla buluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Eski TBBM Başkanı Şentop: Büyük İsrail hedefinde Türkiye topraklarının bir...
        Eski TBBM Başkanı Şentop: Büyük İsrail hedefinde Türkiye topraklarının bir...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tekirdağ'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tekirdağ'da konuştu:
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Eski TBMM Başkanı Şentop, TÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:
        Eski TBMM Başkanı Şentop, TÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:
        Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Trakya Üniversitesinde güneş panelleri için temizlik cihazı üretildi
        Trakya Üniversitesinde güneş panelleri için temizlik cihazı üretildi