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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:56
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürkan, mesajında Cumhuriyet'in 100. yılının büyük bir onur, heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği, bizlere bıraktığı Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmaya, söz verdik, yemin ettik. 29 Ekim Pazar, Cumhuriyet'imizin 100. yılını büyük bir heyecan, onur ve gururla kutlayacağız. Cumhuriyet'in yetiştirdiği tüm bireyler, tüm yurttaşlar kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Atatürk'ün ülkülerinden vazgeçmeden Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmaya devam edecekler. Ve inanıyorum ki evlatlarımız, gelecek nesiller, Atatürk'ümüzün izinden giderek, Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacaklar."

        - Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        100 yıl önce zorlu koşullarda, benzerine rastlanmayacak bir milli mücadele yürütülerek Cumhuriyet’in kurulduğunu belirten Helvacıoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadeleler ile kurduğu ve emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Cumhuriyet'in 100. yılında geleceğe büyük bir ümitle bakarak emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmemiz, hep birlikte geleceğe umutla bakabilmemiz için yeni nesillere Cumhuriyet'imizin değerlerini, büyük Türk milletinin bir ferdi olmanın kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız. Milli Mücadelemizin köklü hatırası Cumhuriyet'imizi nice 100 yıllar yaşatmak üzere hiç durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

        Binlerce yıldır tarih sayfalarını süsleyen Türk milletinin inanç ve kararlı duruşunun en büyük karşılığı olan Cumhuriyeti’mizin 100. yılı kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda, Cumhuriyet'imizin 100. yaşında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu yolda canlarıyla kanlarıyla mücadele eden tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Yaşasın millet, yaşasın devlet, yaşasın Cumhuriyet."

        - AK Parti Edirne İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Cumhuriyet'in, birçok zorluğa rağmen, aydınlık bir gelecek inşa etmek için çaba gösteren bir milletin cesaretinin, kararlılığının ve vizyonunun ürünü olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde atılan bu büyük adımın üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türk milletinin ilk günkü coşku ve inançla yoluna devam ettiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin 100. yılında, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. Bir asırdır devam eden bu kutlu yolculukta, hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni her gün bir öncekinden daha medeni, daha ileri ve gelişmiş milletler seviyesine uygun bir ulus olma yolunda ilerletmektir. Daha aydınlık ve güçlü yarınlar için aynı kararlılıkla ilerlemeli, özgürlüğü ve demokrasiyi güçlendirmeli, bilimi ve eğitimi teşvik etmeli, toplumsal adaleti ve dayanışmayı yüceltmeliyiz.

        Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Nice 100 yıllara, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."

        - MHP İl Başkanı Tokluoğlu

        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da Cumhuriyet'in, Türk milletinin bağımsızlık onuru olduğunu belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin, nice fedakarlıkların, mücadelelerin, kahramanlıkların bütünü olduğunu ifade eden Tokluoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti duymasını bilene ses, almasını bilene nefes, gitmesini bilene hedef, sevmesini bilene yürek, savaşmasını bilene ebedi zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği bu zafer yaşayacak, nesilden nesile taşınıp yaşatılacaktır. Bu zafer istiklalimizin muhafızı, Türk tarihinin geleceğe uzanan varoluş sancağıdır. Sancak inmeyecek, bayrak düşmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır.

        Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken milliyetçi, ülkücü hareketin her mensubunun Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi olduğunu ve sonsuza kadar da Türkiye Cumhuriyet'ini yaşatmak için ant içtiğini belirtmek isterim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

        - İYİ Parti İl Başkanı Engin

        İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin de mesajında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında, Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda, her türlü zorluğa rağmen dimdik ayakta durduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in 2. yüzyılının umut, kararlılık ve yüksek ideallerle dolu yeni bir dönem başlattığını ifade eden Engin, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsız ve özgür bir Türkiye'dir. Bizler, bu mirası gelecek nesillere taşıma ve yüceltme sorumluluğuyla, Atatürk'ün işaret ettiği aydınlık geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında gençlerimize daha büyük görevler düşüyor. Onların enerjisi ve dinamizmi, Türkiye'yi sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda dünyanın lider ülkeleri arasına taşıyacaktır.

        Cumhuriyetimizin 100. yılı, hepimiz için ortak gurur, ortak sevinç ve ortak gelecek hedefidir. Birlikte, el ele vererek, bu güzel ülkenin potansiyelini en üst seviyelere taşıyacağız. Edirne halkının ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, barış, huzur ve refah dolu yarınlar diliyor, 100. yılın yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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