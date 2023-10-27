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        Edirne'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

        Edirne'de ilkokul ve lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:40
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        Edirne'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
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        Edirne'de ilkokul ve lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

        Ticaret Borsası İlkokulu öğretmenlerinin koordinasyonunda 100 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla okul bahçesinde koreografi çalışması yaptı.

        Öğrenciler okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel "100. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

        Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan öğrencilerin çalışması dron ile görüntüledi.

        Öğretmenler çalışmanın sonunda öğrencilerini tebrik etti.

        Ticaret Borsası İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Aynı çalışmayı 50. Yıl İlkokulu öğrencileri ile Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri de okullarında gerçekleştirdi.

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