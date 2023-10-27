Edirne'de "100. Yıl Cumhuriyet Konseri" düzenlendi Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrasınca "100. Yıl Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrasınca "100. Yıl Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Rektör Yardımcısı ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğindeki konserde, Gökçe Bahar Ercan, Yıldıray Öztürk ve Halil Erseven solist olarak yer aldı.

Konserde, "Yemen türküsü", "Uzun ince bir yoldayım", "İzmir'in kavakları", "Memleketim", "100. yıl marşı" ve "Plevne marşı" gibi eserler seslendirildi.

Konseri Vali Yunus Sezer, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve sanatseverler izledi.

Vali Sezer, konser sonunda şef ve solistleri tebrik ederek çiçek takdim etti.