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        Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:37
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        Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Edirne'de Selimiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

        Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcısı Bilal Değirmendereli, İsrail'in bu akşam da Gazze’yi bombalamaya devam ettiğini söyledi.

        Gazze’deki Müslümanların elektrik, su ve internetleri kesik halde saldırı altında olduğunu belirten Değirmendereli "Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. İsrail her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir." dedi.

        Değirmendereli, her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını ifade etti.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Anıt Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek "Kahrolsun İsrail" ve "Kudüs bizimdir bizim kalacak" şeklinde slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Kırklareli Şubesi Üniversite Başkanı İsmail İpek, Türk milletinin dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduğunu söyledi.

        Zulmün karşısında olmaya devam edeceklerini vurgulayan İpek, "7 Ekim'den bu yana da her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerimizin yanında olduk. Biliyoruz ki zulme karşı her bir adımımız her bir eylemimiz bizleri yeniden diriltir." dedi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da kent meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

        Herkese meydanlarda olması çağrısı yapan Çalışkan, "Zalimin yanında olmadığınızı yek vücut olarak gösterin. Zulme sessiz kalanlara meydanlardan bağırabiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Bu hiçbir ideolojinin davası değil, bebekler ölüyor." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından vatandaşlar dua edip, Filistin lehine slogan attı.

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