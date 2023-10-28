Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.Y'nin evinde arama yaptı.

        Aramada 127 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen tütün, ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Araması olan 3 zanlı yakalandı

        Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan araması olan 3 zanlı yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde İ.K, C.E. ve Ç.G'nin çeşitli suçlardan araması olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Dernek lokalleri denetlendi

        Keşan ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki derneklere ait lokallerde denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından denetlenen 5 lokalde olumsuzluğa rastlanmadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Edirne'de "100. Yıl Cumhuriyet Konseri" düzenlendi
        Edirne'de "100. Yıl Cumhuriyet Konseri" düzenlendi
        Edirne'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
        Edirne'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, İsrail'in Filistin'e yönelik...
        Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, İsrail'in Filistin'e yönelik...
        Eski TBBM Başkanı Şentop: Büyük İsrail hedefinde Türkiye topraklarının bir...
        Eski TBBM Başkanı Şentop: Büyük İsrail hedefinde Türkiye topraklarının bir...