Edirne'den kısa kısa Edirne Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve sağlık çalışanları Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde izlenime sunulan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da yer aldığını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruşundan bu yana aynı heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Tüm arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sergiyi Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, sağlık çalışanları ve hasta yakınları gezdi.

- Cumhuriyet'in 100. yılı konferansı

Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 100. yılı konferansı düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Atila Şehirli, Eğitim Fakültesi'ndeki konferans salonunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanıyla birçok alanda yenilikler yapıldığını söyledi.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alanında çalışmalar başlatıldığını belirten Şehirli, "Okullar, hastaneler, fabrikalar, yollar ve köprüler yapıldı. Uzunluk, ağırlık ve zaman ölçüleri değiştirildi. Metre, kilogram gibi ölçü birimleri ve Latin alfabesi kabul edildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Soyadı kanunu kabul edildi. İnsanlara çeşitli hak ve özgürlükler verildi." dedi.

Şehirli, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran adımlar attığını vurguladı.