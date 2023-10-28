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        Eski TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:44
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        Eski TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti
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        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Şentop'u AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer karşıladı.

        Ziyarette kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İba, Şentop'a tablo hediye etti.

        Şentop, partililerle bir araya geldiği toplantıda, merkez ilçe dahil Edirne'de her yeri AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istediklerini söyledi.

        Hükümetin il ve ilçe ayırt etmeden hizmet götürmek için yoğun şekilde çalıştığını belirten Şentop, partililere çalışmalarında başarı diledi.

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün önemine değinen Şentop, "100'üncü yılın büyük bir önemi var. Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana 100 yıl geçmiş. Türk milletinin her kesiminin mutabık kaldığı en önemli husus Cumhuriyet'tir. Bunun gibi birçok temel değerimiz var. Bunun önemini iyi kavramamız gerek." ifadelerini kullandı.

        İba da Gazze'de yaşanılanların soykırım olduğunu belirterek, tüm teşkilat olarak oradaki katliamın durması için dua ettiklerini belirtti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak 4 yıldır kente hizmet ettiklerini anlatan İba, şunları kaydetti:

        "Tüm teşkilat olarak canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 seçimlerinden zaferle çıktık. Önümüzde bir yerel seçim var. Tüm teşkilat olarak seçimlere hazırız. Gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. En büyük inancımız bu dönem Edirne merkez dahil tüm ilçelerimize AK Parti belediye hizmetlerini getirmek. Bunun gayreti içerisindeyiz.

        Hükümet olarak tüm imkanlarımızla Edirne'ye hizmeti getirmeye çalıştık. Bu dönem inanıyoruz ki Edirneliler hizmet için AK Partiyi seçecek. Bu dönem AK Partili 3 belediye sayısını 9'a çıkarmayı hedefliyoruz."

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