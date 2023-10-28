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        Eski TBMM Başkanı Şentop'tan, Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:51
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        Eski TBMM Başkanı Şentop'tan, Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
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        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışı töreni dolayısıyla Edirne'ye gelen Şentop, Edirne Valiliğine de ziyarette bulundu.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Şentop da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

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