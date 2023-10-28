Eski TBMM Başkanı Şentop'tan, Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Giriş: 28.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:51
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışı töreni dolayısıyla Edirne'ye gelen Şentop, Edirne Valiliğine de ziyarette bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şentop da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.