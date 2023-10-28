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        Uzunköprü'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

        Uzunköprü ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:49
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        Uzunköprü'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
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        Uzunköprü ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

        80. Yıl Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri okulun bahçesinde düzenlediği programla velilere ve vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı.

        Okulun müdürü Sedef Bağmen, öğretmenleri Hatice Balcı Parpel, Büşra Var, Çisem Toğaç, Burçin İşgören, Dilara Buçukçu, Pınar Seydioğlu eşliğinde öğrenciler hazırladıkları koreografiyi sundu.

        Türk bayrakları taşıyan 3,4 ve 5 yaş grubu öğrencilerin gösterisi izleyicilerden alkış aldı.

        Bağmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Türk milletinin Cumhuriyet coşkusunun sonsuza dek devam edeceğini ifade eden Bağmen, "Cumhuriyet ateşiyle yetiştirdiğimiz evlatlarımız gelecek yüzyıllarda da değerli emanetimiz olan Cumhuriyetimize sahip çıkamaya söz vermiştir. İyi ki doğdun Türkiyem, nice yüzyıllara" dedi.

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