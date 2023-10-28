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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Trakya Kalkınma Ajansı ile yaptıkları "Tarımsal Faaliyetlerde Dijital Dönüşüm" projesinin hayata geçeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:40
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        İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Trakya Kalkınma Ajansı ile yaptıkları "Tarımsal Faaliyetlerde Dijital Dönüşüm" projesinin hayata geçeceğini belirtti.

        Darcan, AA muhabirine, proje kapsamında Edirne ve ilçelerindeki ziraat odalarına bağlı 220 çiftçinin tarımda dijitalleşme konusunda eğitim alacağını söyledi.

        Çiftçilere akıllı tarım, dijital arşiv, uydudan tarla yönetimi gibi konu başlıklarını içeren, tarımsal faaliyetlerde dijital dönüşüm temalı verilecek olan eğitim uygulama sözleşmesini imzaladıklarını anlatan Darcan, projeye ilişkin duyurunun yapılacağını kaydetti.

        - Cumhuriyet'in 100. yılına özel tiyatro sahnelendi

        İpsala ilçesinde "Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık" adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

        Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gürcan Sert tarafından yazılan oyun okulun tiyatro kulübü tarafından sahnelendi.

        İpsala Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, oyunun ardından emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        - Vatandaşlara bayrak dağıtıldı

        İpsala Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara bayrak dağıtıldı

        Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını coşku içinde kutladıklarını belirtti.

        Ünsal, belediye ekipleri tarafından bayrak dağıtımı yapıldığını kaydetti.

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