Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Keşan ilçesinde yenilenen kent meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için kanlarını toprağa dökmüş şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Havsa ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı Aydın Balkan törenin ardından vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Enez ilçesindeki törende de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, törenin ardından vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında diğer ilçelerde de çelenk sunma töreni gerçekleşti.