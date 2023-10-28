Edirne Valisi Yunus Sezer çocuklara oyuncak dağıttı

EdirneValisi Yunus Sezer, Cumguiryet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuklara oyuncak dağıttı.

Menzilahir Mahallesi'nde GEA Arama Kurtarma ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Sezer çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Sezer, mahalledeki vatandaşlarla da sohbet etti.

GEA Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin yanı sıra Kars'da da ekiplerinin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlediğini söyledi.

Dinçşahin, Edirne'de de bir arama kurtarma ekibi oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Bugün çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Dinçşahin,"Bizler her Cumhuriyet bayramında farklı bir ilde etkinlik düzenliyoruz. 100 yıl dolayısıyla Edirne'de çocuklarımız ile buluştuk. 100. yılı Edirne ve Kars ile aynı zamanda kutlamak için geldik. Kalbimizin bir yanı dünyada yaşanan acılar ile birlikte ama aynı zamanda buradaki çocuklarımız ile buluşarak kendilerine hediyeler verdik." ifadelerini kullandı.