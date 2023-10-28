Edirne'de belediye işçileri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sonbahar yapraklarıyla "100. yıl" yazdı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, güzel bir çalışmaya imza atan Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan belediye çalışanlarını kutladığını belirtti.

Edirne'nin 7'den 70'e Cumhuriyet coşkusu yaşandığını belirten Gürkan, "Bir sonbaharı, bir ülkenin ilkbaharı yapan Ata'mıza minnetle. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, bize bu toprakları vatan yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Cumhuriyet Parkı açıldı

Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çocuklar için hazırlanan Cumhuriyet Parkı törenle açıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki parkın açılışını çocuklarla gerçekleştirdi.

Törene katılan çocuklar ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Gürkan, burada yaptığı konuşmada, yıl dönümleri ve özellikle 100. yıl gibi çok anlamlı, değerli tarihlerin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gürkan, "O ülkenin vicdanlı kanaat sahibi bütün vatandaşları tarafından da heyecan ve coşkuyla kutlanır. Biz Cumhuriyet'imizin her bir yılını ama özellikle bu 100 yılı onurla, gururla, aşkla ve heyecanla kutladık ve kutlamaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ve vatandaşlar katıldı.