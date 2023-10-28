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        Edirne'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:59
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        Edirne'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 37 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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