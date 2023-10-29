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        Edirne Valisi Sezer'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:11 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:15
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        Edirne Valisi Sezer'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer mesajında, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Cumhuriyet'le taçlandırdığı günün 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

        Cumhuriyet'in Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseri olduğunu belirten Sezer, "Kurtuluş Savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişinin sembolüdür. Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        100 yıl önce olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'e sahip çıkarak, ikinci asırda da Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için bıkmadan, yorulmadan, usanmadan çalışılacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Millet olarak el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışmaya devam ettiğimiz ve birbirimize kenetlendiğimiz sürece çok daha güçlenecek, ülkemizin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

        Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında mücadele eden gazi ve şehit olan bütün vatan evlatlarını saygı ve rahmetle anıyor Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."

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