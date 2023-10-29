Yabancı otla mücadelede "alevleme yöntemi" kullanılması önerisi

GÖKHAN ZOBAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, yabancı otla mücadelede "alevleme" yöntemiyle herbisit (bitki öldürücü) kullanımının azaltılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Uludağ, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine, yabancı otlarla mücadelenin tarımsal üretimde önemli bir konu olduğunu söyledi.

Modern tarımda birim alanda yüksek verim elde etmek için ıslah edilmiş yeni çeşitlerin kullanıldığını anlatan Uludağ, "Artan nüfusu beslemek zorunda olduğumuz için bitki ıslahçıları daha verimli çeşitlere yöneliyor. Bu doğru ama bu sefer yabancı otların etkisi artıyor. Eski buğday çeşitleri danesi az, uzun boylu bitkilerdi. Bu bitkiler yanındaki yabancı otlarla rekabet edebiliyordu ancak dane oranını artırıp daha kısa boylu çeşitlere yönelince yabancı otlar onlardan daha güçlü hale geldi ve rekabet arttı." dedi.

- Herbisitler doğaya ve canlılara zarar veriyor

Uludağ, yabancı otlarla mücadelede çiftçilerin yaygın olarak kimyasal içerikli herbisitleri kullandığını dile getirdi.

Ot ilaçlarının yanlış kullanımının toprağa ve canlılara zarar verdiğine dikkati çeken Uludağ, "İlaç çok atıldığı zaman çevreye verebileceği etkisi, hedef dışı canlılara ve kültür bitkilerine vereceği birçok zarar var. Az kullanıldığı zaman ise ortadan kaldırabilecek bazı yabancı otlar ölmüyor. Aynı türün bazı bireyleri az miktarda ilaçla ölürken bazı bireyler ise o dozla ölmüyorlar. Böyle olunca bu bitkilerin tarlada yaşam alanları genişliyor ve bir süre sonra daha güçlü şekilde çıkıyor." diye konuştu.

- "Alevleme yakma değil"

Prof. Dr. Uludağ, ilaçların verdiği zararı azaltmak için alternatif yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etti.

Alternatif yöntemler arasında alevlemenin ön plana çıkabileceğini aktaran Uludağ, bu yöntemin etkili ve uygun maliyetli olduğunu vurguladı.

Bu yöntemle toprak yüzeyine yeni çıkmış yabancı otların büyüme noktalarına ısı uygulandığını anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

"Yabancı otla mücadelede herbisit kullanmak birinci çözüm olmamalı. Alternatif yöntemler varsa bunları kullanmak lazım. Tabii bu yöntemler genel olarak biraz zahmetlidir. Alevleme, örtüleme ve güneşletme yöntemleri var. Alevleme dediğimiz yakma değil. Biz yakma önermiyoruz, alevleme öneriyoruz. Alevleme özel bir aletle yabancı ot bitkisinin etrafındaki sıcaklığı yükseltip proteinlerinin bozulmasına sebep olarak öldürmek. Bu yöntem kesinlikle yakmakla karıştırılmamalı. Alev verildiği zaman bitkinin yapısı bozuluyor ve kuruyor. Bu yöntemle verilen sıcaklıkla bitki kontrol altına alınmış oluyor."

Uludağ, dönüşümlü ekimin de yabancı otla mücadelede faydalı olduğunu sözlerine ekledi.