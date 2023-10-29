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        Edirne'de Cumhuriyet Fidanlığına 100. yıl fidanı dikildi

        Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Cumhuriyet Fidanlığına törenle 100. yıl fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:49
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        Edirne'de Cumhuriyet Fidanlığına 100. yıl fidanı dikildi
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        Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Cumhuriyet Fidanlığına törenle 100. yıl fidanı dikildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye'de yaşayan 86 milyon kişinin bugün çok gururlu olduğunu belirten Vali Sezer, "Bizler 100 yılda bir gelecek kutlamaya şahitlik ediyoruz. Bize düşen ikinci 100 yılı daha ileriye götürmek. Bilimde, sanatta, eğitimde, sporda, sanayide her alanda çok güzel insanlar yetiştireceğiz. İnşallah gelecek nesiller nice yüzyılları bu şanlı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti olarak kutlayacak." dedi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise 100. yıl fidanını dikmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        Türk milletinin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ayağa kalkarak Cumhuriyet'i kurduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Bizlere güvenli bir vatan bıraktılar. Cumhuriyet'imiz 100 yaşına geldi. Trakya Üniversitesinde 29 Ekim'de bir fidan dikilir, o fidan geleceğe ve güzel günlere büyür. Bugün de bu geleneği hep birlikte yaşatıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 100. yıl çam fidanı toprakla buluşturuldu, çocuklar ve katılımcılar tarafından fidana can suyu verildi.

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