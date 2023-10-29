Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesis hizmete açıldı

Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Meriç Nehri kenarında bulunan tesisin haftanın 6 günü Edirneliler'e ve kenti ziyaret eden turistlere hizmet vereceğini söyledi.

Tesisin açılışını Cumhuriyet'in 100. yılında yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu tür kamu kurumu sosyal tesislerin, şehirdeki diğer esnaf sosyal tesislerin dengesini de koruması gerekiyor. En çok dikkat edeceğimiz hususlardan birisi de vergi veren, kira veren, işçi istihdam eden işletmelere ekonomik olarak zarar vermemesi olacak. Fiyat, kalite dengesini koruyacağız. Burada nakit para geçerli olmayacak. Ödemeler kredi kartıyla olacak." dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de tesisin kente hayırlı olmasını diledi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.