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        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanıyor

        Edirne'nin ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:37
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        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanıyor
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        Edirne'nin ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunuldu.

        Sevgili, törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i Türk milletine armağan ettiğini söyledi.

        Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam biçimi olduğunu belirten Sevgili, "Cumhuriyet yönetimden sağlığa, spordan eğitime, teknolojiden tarıma her alanı kapsamaktadır." dedi.

        Törende şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Havsa

        Havsa ilçesinde stadyumda gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı Aydın Balkan vatandaşların bayramını kutladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni gerçekleşti.

        - Keşan

        Keşan'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Keşan Kaymakamı Cemalletin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

        Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

        Halk oyunları gösterisi, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni gerçekleşti.

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında diğer ilçelerde de tören düzenlendi.

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