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        Edirne'de 100 yıllık madalyalar, evraklar ve fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı

        Edirne'de, 100 yıllık madalyalar, evraklar ve fotoğraflar Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:55
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        Edirne'de 100 yıllık madalyalar, evraklar ve fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı
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        Edirne'de, 100 yıllık madalyalar, evraklar ve fotoğraflar Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

        Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başkanlarından eski Edirne Müftüsü Osman Hilmi Efendi ve oğlu Edirneli Korgeneral Sami Topçu Paşa'ya ait belge ve materyaller, Hilmi Efendi'nin kızı Sadiye Zorlutuna'nın torunu Kahraman Zorlutuna tarafından üniversiteye bağışlandı.

        Zorlutuna ailesi tarafından 100 yıl boyunca saklanarak geleceğe taşınan tarihi mirasların yer aldığı sergi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Zorlutuna ailesine teşekkür eden Vali Sezer, "Bu eserler müzeye bağışlanarak tüm milletimize mal edilmiş. Gerçekten çok değerliler. Çok anlamlı bir günde anlamlı bir açılış yapıyoruz." dedi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da genç nesillere Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşunu en iyi şekilde anlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Törene, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Vali Sezer'in eşi Canan Sezer ve Zorlutuna ailesi katıldı.

        - Müzeye bağışlananlar

        Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin istiklal madalyası, evrakları, yağlı boya tablosu, sürgün yıllarında Selanik, Midilli ve Semadirek Adası'ndan Edirne'deki ailesine gönderdiği mektuplar ile oğlu Edirneli Korgeneral Sami Topçu Paşa'nın istiklal madalyası, üniforması, evrakları, İsmet İnönü ile olan fotoğrafları Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

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