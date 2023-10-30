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        Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

        Edirne'de Meriç Nehri'nde şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:45
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        Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüphelinin Meriç Nehri'nde şişme botla karşıya geçmeye çalıştığını tespit etti.

        Ekiplerce durdurulan şişme botta yapılan aramada çuval içerisinde 33 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan bottaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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