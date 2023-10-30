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        Anatomi profesörü KOSGEB desteğiyle kadavranın yerini alan tıbbi maketler üretiyor

        CİHAN DEMİRCİ - Trakya TEKNOPARK'ta şirket kuran profesör, KOSGEB desteğiyle tıp eğitimlerinde kullanılan tıbbi maketler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:08
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        Anatomi profesörü KOSGEB desteğiyle kadavranın yerini alan tıbbi maketler üretiyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Trakya TEKNOPARK'ta şirket kuran profesör, KOSGEB desteğiyle tıp eğitimlerinde kullanılan tıbbi maketler üretiyor.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yılmaz, kadavra yetersizliği nedeniyle tıbbi maketlerin üretimi üzerine proje hazırladı.

        Proje KOSGEB'in Araştırma ve Geliştirme, İnovasyon Destek Programı kapsamında destek kazandı.

        Trakya TEKNOPARK'taki atölyesinde tıbbi maketler ve silikon model üretimi gerçekleştiren Yılmaz ürünlerin satışını da yapıyor.

        - Kadavra yerine tıbbi maket

        Yılmaz, AA muhabirine, kadavra yetersizliği nedeniyle tıp fakültelerindeki eğitimlerde tıbbi maketler kullanıldığını söyledi.

        İthal tıbbi maketlerin maliyetli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu maketleri nasıl yapabiliriz diye hayal kurduk. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için KOSGEB'e başvurduk, bizi desteklediler ve ilgili prototipi ürettik. Ürettiğimiz maketler hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrası eğitimlerde kullanılıyor." dedi.

        Tıbbi maketleri satarak ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltarak döviz kaybının da önüne geçtiklerini söyledi.

        Yılmaz, üretime geçtikleri 4 yıldan bu yana 200 tıbbi maket ürettiklerini belirtti.

        Üniversitenin seramik ve resim iş bölümlerinde yüksek lisans eğitimi alan 2 öğrenci ile üretim gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz, "Herhangi bir anatomik eğitimde kullanılabilecek yurt dışından alınan maketin maliyeti 250 ila 300 bin lira. Biz bunu 25, 30 bin liraya üretebildik. İlk amacımız prototip üretebilmek ve kendi üniversitemiz bünyesinde bu ürünü kullanarak dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizdeki diğer fakültelerin de dışa bağımlılığının önüne geçmek. İlerleyen dönemlerde ilgili yatırımcılarla Avrupa'ya açılmak istiyoruz. Bir öğretim üyesi olarak profesör olduktan sonra kapımızı çekip, odamızda oturmaktansa eğitime, ekonomiye katkı sağlamak istedim. Bu hayalle yola çıktık. KOSGEB de sağ olsun bize destek oldu. Akla mantığa uygun projeleri destekleyerek bizim hayallerimizi gerçekleştirdi." diye konuştu.

        - Kadavra ithalatı

        Yılmaz, tıp eğitiminde insan vücudunun deri altındaki yapılarını göstermek için kadavra kullanıldığını dile getirdi.

        Kadavraya ulaşmanın çok zor olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kadavra ithalatı başladı. Çok uçuk rakamlar var. Kadavranın yerine geçebilecek biraz daha dinamik menşeili, öğrencilerin etkisini görebileceği maketler yaptık. Tıbbi eğitimde kullanılabilecek maketler ama aynı zamanda bizim firmamızın bir farklılığı var. Bir cerrah arkadaşımız ortopedi ameliyatına girecek. İlgili bölgeyi ameliyattan önce görebileceği bölgesel maketler ve prototipler de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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