Edirne'de "100. Yıl Anıtı" inşa edilecek

Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılacak 100. Yıl Anıtı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 100. Yıl Anıtı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklandırma çalışması tanıtıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gelecek kuşaklara anlamlı ve güzel eserler bırakmak istediklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, bu bakış açısıyla kurtuluşumuzun 100. Yılında, Hıdırlık'ta 'Kurtuluşun 100. Yıl Anıtı'nı Edirne'ye ve gelecekteki nesillere bir armağan olarak bıraktık. Bundan onurluyuz, gururluyuz. Ama bırakacağımız en kıymetli eserlerden biri de kuşkusuz, Cumhuriyet'in 100. yılına ait bir eser olmalıydı. İstedik ki, Cumhuriyet'in 100. yılında da bu dönemden geleceğe bir eser kalsın. Bu yarışmamızın ve çalışmamızın da amacı buydu."

Gürkan, çalışmaların Trakya Üniversitesi geçmiş dönem rektörlerinden Prof. Dr. Osman İnci başkanlığında yapıldığını ifade etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da 100. Yıl Anıtı'yla ilgili bilgi verdi.

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizsiniz' sözünün, tasarımın ana fikri olduğunu belirten Çakır, şu bilgileri paylaştı:

“Projede 100 rakamı yorumlanarak, Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Cumhuriyet'in yeni nesiller tarafından, yükseltilerek 100. yılına ulaştırıldığı anlatılmak istenmiştir. Anıt kaidesinin yüksekliği 1.5 metre anıt yüksekliği 15 metredir. Anıtın yakın çevresindeki iki ana yolun kuzey-güney ve doğu-batı yönünde olmasından dolayı anıt güney batı yönüne cephe alacak şekilde yerleştirilmiştir.

Böylelikle anıtın ön cephesi, her iki yoldan da perspektif olarak görülebilmekte, iki yolun kesiştiği kavşakta ise tam cepheden algılanabilmektedir. Yapılan kademelendirmelerle 1.5 metre yüksekliğinde istinat duvarları oluşturulmuştur. Anıt alnının kuzeyinde bulunan kot farkları kullanılarak yarım daire biçimli yükselen tribünler oluşturulmuştur. Hem seyir terası niteliği taşıyacak hem de küçük çaplı konser ve gösteriler yapılması mümkün olacaktır."

Toplantının sonunda anıtın tasarımcıları Taner Tuna, Müslüm Özcan ve Emrah Çivici'ye plaketi takdim edildi.