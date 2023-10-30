Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "100. Yıl Anıtı" inşa edilecek

        Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılacak 100. Yıl Anıtı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "100. Yıl Anıtı" inşa edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılacak 100. Yıl Anıtı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 100. Yıl Anıtı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklandırma çalışması tanıtıldı.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Gelecek kuşaklara anlamlı ve güzel eserler bırakmak istediklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

        "Bu bilinçle, bu bakış açısıyla kurtuluşumuzun 100. Yılında, Hıdırlık'ta 'Kurtuluşun 100. Yıl Anıtı'nı Edirne'ye ve gelecekteki nesillere bir armağan olarak bıraktık. Bundan onurluyuz, gururluyuz. Ama bırakacağımız en kıymetli eserlerden biri de kuşkusuz, Cumhuriyet'in 100. yılına ait bir eser olmalıydı. İstedik ki, Cumhuriyet'in 100. yılında da bu dönemden geleceğe bir eser kalsın. Bu yarışmamızın ve çalışmamızın da amacı buydu."

        Gürkan, çalışmaların Trakya Üniversitesi geçmiş dönem rektörlerinden Prof. Dr. Osman İnci başkanlığında yapıldığını ifade etti.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da 100. Yıl Anıtı'yla ilgili bilgi verdi.

        Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizsiniz' sözünün, tasarımın ana fikri olduğunu belirten Çakır, şu bilgileri paylaştı:

        “Projede 100 rakamı yorumlanarak, Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Cumhuriyet'in yeni nesiller tarafından, yükseltilerek 100. yılına ulaştırıldığı anlatılmak istenmiştir. Anıt kaidesinin yüksekliği 1.5 metre anıt yüksekliği 15 metredir. Anıtın yakın çevresindeki iki ana yolun kuzey-güney ve doğu-batı yönünde olmasından dolayı anıt güney batı yönüne cephe alacak şekilde yerleştirilmiştir.

        Böylelikle anıtın ön cephesi, her iki yoldan da perspektif olarak görülebilmekte, iki yolun kesiştiği kavşakta ise tam cepheden algılanabilmektedir. Yapılan kademelendirmelerle 1.5 metre yüksekliğinde istinat duvarları oluşturulmuştur. Anıt alnının kuzeyinde bulunan kot farkları kullanılarak yarım daire biçimli yükselen tribünler oluşturulmuştur. Hem seyir terası niteliği taşıyacak hem de küçük çaplı konser ve gösteriler yapılması mümkün olacaktır."

        Toplantının sonunda anıtın tasarımcıları Taner Tuna, Müslüm Özcan ve Emrah Çivici'ye plaketi takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri'ndeki şişme botta 33 kilo esrar ele geçirildi
        Meriç Nehri'ndeki şişme botta 33 kilo esrar ele geçirildi
        Anatomi profesörü KOSGEB desteğiyle kadavranın yerini alan tıbbi maketler ü...
        Anatomi profesörü KOSGEB desteğiyle kadavranın yerini alan tıbbi maketler ü...
        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
        Ergene Nehri'nin kirliliği 4'üncü dereceye çıktı
        Ergene Nehri'nin kirliliği 4'üncü dereceye çıktı
        Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret...
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret...