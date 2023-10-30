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        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:37
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        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde devam etti.

        Kadınlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

        KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

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