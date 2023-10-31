Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheliler M.Y. ve Y.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 127 gram uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.