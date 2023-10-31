Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Büyük Cami Mahallesi'nde yaşayan S.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        S.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Evden hırsızlık

        Uzunköprü'de evinden elektronik eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Habib Hoca Mahallesi'nde yaşayan A.V, evini kontrol ettiğinde çeşitli elektronik eşyaların çalındığını fark etti.

        A.V, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Edirne'de bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, durumunda şüphelendikleri A.K'yi Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tu...
        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tu...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa