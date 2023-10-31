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        Ormanlar atmosferdeki karbon emisyonunu azaltmada önemli rol oynuyor

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, orman ekosistemlerinin atmosferdeki karbon emisyonunu azaltmada önemli rol oynadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:05
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        Ormanlar atmosferdeki karbon emisyonunu azaltmada önemli rol oynuyor
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        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, orman ekosistemlerinin atmosferdeki karbon emisyonunu azaltmada önemli rol oynadığını söyledi.

        Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen konferans için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Makineci, AA muhabirine, ormanların toprağın korunması ve havanın temizlemesini sağlarken yaban hayatına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        Makineci, küresel ısınma nedeniyle atmosferdeki karbon ve diğer metan gazı konsantrasyonlarının arttığını vurguladı.

        Ormanlarda farklı türlerde binlerce ağacın bulunduğunu belirten Makineci, ağaçların fotosentez yoluyla karbondioksit gazını bünyesine hapsettiğini dile getirdi.

        Küresel ısınma nedeniyle atmosferde biriken karbon artışını engellemede ormanların çok önemli görev üstlendiğine dikkati çeken Makineci, "Fotosentezle atmosfere verilecek karbonu bünyelerinde tuttukları için tüm dünyada karbon bağlamada en önemli ekosistem orman ekosistemleridir. Atmosferdeki karbon emisyonunun azaltılmasında ormanların çok önemli rolü var." dedi.

        Makineci, orman varlığının korunması ve geleceğe sağlıklı şekilde taşınması gerektiğini anlattı.

        Ormanların yangınlardan ve yasa dışı kesimlerden korunması için önlemlerin artırılması gerektiğine işaret eden Makineci, şunları kaydetti:

        "Karbon oranının azaltılması için ormanlar ne kadar önemliyse, ormanların zarar görmesi ve yok olması da bir o kadar zararlıdır. Ormanların kesilmesi, orman yangınları karbon emisyonlarının artmasına neden olur. Ormanların sağlığını ve varlığını korumalıyız. Bu ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltmalıyız."

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