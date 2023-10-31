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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, merkez ilçe başkanlığı üyeleriyle buluştu

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve yeni yönetimiyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:25
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, merkez ilçe başkanlığı üyeleriyle buluştu
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve yeni yönetimiyle bir araya geldi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, il başkanlığında gerçekleştirilen haftalık gündemin değerlendirildiği toplantıda İba, yeni merkez ilçe yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

        İba, Makak ile uyum içerisinde mahalle, esnaf ve hane ziyaretlerine ilk günden itibaren başladıklarını söyledi.

        Aralıksız programlar gerçekleştirdiklerin belirten İba, "Biz Edirne'mizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir aile olduk. Engin başkanımız da bu ailenin bir parçası olarak bugün bizlerle merkez ilçemizin yeni yönetimini tanıştırdı. Biliyoruz ki bu tanışma, çok büyük adımların da habercisi olacak. Bu toplantımızdan sonra yarından itibaren geleceğe daha güçlü adımlar atarak şehrimize hizmet etmenin onurunu hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

        İba, AK Parti olarak Edirne'de görevlerinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

        Edirne'yi hak ettiği değere ulaştırmak için çalıştıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

        "Her gün bir öncekinden daha çok ve daha büyük bir azimle çalışmak bizim için bir vazifedir. Bu görevin bilinciyle gecemizi gündüzümüze katmaya tek tek her bir hemşehrimize dokunmaya, her biriyle iletişimde olmaya devam edeceğiz.

        Unutmayın ki birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. 'Hep birlikte Edirne' diyerek bir olmak, birlik olmak Edirne'yi daha güzel yarınlara taşıyacak olan en önemli araçtır. Edirne'miz için hep birlikte yürümeye devam."

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