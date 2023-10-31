Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:16 facebook

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