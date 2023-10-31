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        Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:16
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        Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'dan giriş yapan bir tırı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkışta takibe aldı.

        Durdurulan tırda 82 adet 3D gözlük, 171 akıllı saat, 1824 bluetooth kulaklık, 35 tıraş makinası, 40 projeksiyon makinası, 25 kablosuz şarjlı süpürge, 64 kablosuz süpürge bataryası, 10 kablosuz süpürge şarj aleti, 21 akıllı robot süpürge, 64 kablolu ev telefonu, 24 bin 240 elektrik sigara likidi, 21 elektronik sigara, 60 oto yedek parçası,17 cep telefonu, silah dürbünü ve 3D yazıcı ele geçirildi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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