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        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:35
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        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Eskikadın köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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