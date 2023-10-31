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        Trakya'da Saadet Partisi teşkilatları İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Saadet Partisi İl Teşkilatları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:42
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        Trakya'da Saadet Partisi teşkilatları İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Saadet Partisi İl Teşkilatları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

        Edirne'de, adliye önünde bir araya gelen partililer İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in insan hakları ve savaş hukuk ihlallerini sürdürdüğünü söyledi.

        İsrail'in "soykırım" suçu işlediğini savunan Tekin, "İsrail, Gazze’de dünya tarihinin en alçak soykırımına devam ediyor. Çocuk hastaneleri, ambulanslar, evler bombalanıyor. Fosfor bombalarıyla her gün yeni savaş suçları işleniyor. Su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülmeye çalışılıyor." dedi.

        Tekin, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarına devam ettiğini belirtti.

        Uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalmasına tepki gösteren Tekin, şunları kaydetti:

        "Her şey apaçık ortadayken yeryüzündeki tüm kötülüklerin, vahşetin ve katliamın suç ortağı istisnasız her teröristin hamisi olan Amerika'nın ayakta durmaktan aciz başkanı Joe Biden, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek, göz göre göre hayasızca yalanlarını sıraladı.

        Neymiş, hastane saldırısını yanında oturan eli kanlı katil değil, öbürleri gerçekleştirmiş. Hamas'ın işiymiş. Açıkça ifade ediyorum, rezil Biden, tarihin en necis (pis) yalanlarından birini arsızca söyledi. Herhalde dünyayı aldatacağını zannediyor. Biz bu İsrail'in de Amerika’nın da cemaziyülevvelini biliriz."

        Tekin, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

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