Edirne'de polisten kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Edirne'de Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki devriye yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.
Polisi gören zanlılar, bir süre kaçtıktan sonra yakalandı.
Şüphelilerden birinin kovalamaca sırasında çöpe attığı poşet içerisinden bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Fas uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.