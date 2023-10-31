Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de okul çevrelerinde polis ekiplerince dron destekli denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de okul çevrelerinde polis ekiplerince dron destekli denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetime 67 personel katıldı.

        Ekipler eş zamanlı olarak okul çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Sürücülerin evrakları kontrol edildi, şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

        Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.

        - TÜ'de "Bağımlılıkla Mücadele" söyleşisi

        Trakya Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda söyleşi düzenlendi.

        Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerine tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı ve bağımlılıktan korunma konusunda bilgiler verdi.

        Söyleşinin sonunda öğrenciler polis ekiplerine sorular yöneltti.

        - Jandarmadan kan bağışı

        Edirne'de Kızılay Haftası'nda jandarma ekipleri kan bağışında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi kan bağış seferberliği başlattı.

        Jandarma personeli komutanlığın sosyal tesislerinde kan bağışında bulundu.

        Gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kan bağış kampanyası devam edecek.

        - Edirneli sporcular dünya şampiyonasında yarışacak

        Edirneli vücut geliştirme sporcuları İspanya'da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonasın'a katılacak.

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve İl Temsilcisi Sedat Köksoy, yaptığı yazılı açıklamada, vücut geliştirme sporcuları Kerem Sadedilciler, Alpcan Karagöz ve Dogancan Muyan'ın altın madalya için 31 Ekim-6 Kasım tarihlerindeki müsabakalarda ter dökeceğini belirtti.

        Köksoy, Edirne Doğa Sporları ve Kültür Spor Kulübü sporcularının güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve İspanya'dan başarılarla döneceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Geçmişten Bugüne Sermaye Piyasaları"...
        Edirne'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Geçmişten Bugüne Sermaye Piyasaları"...
        Edirne'de polisten kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de polisten kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da Saadet Partisi teşkilatları İsrail hakkında suç duyurusunda bulun...
        Trakya'da Saadet Partisi teşkilatları İsrail hakkında suç duyurusunda bulun...
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi
        Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi
        Tekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının...
        Tekirdağ'da evinin önünde otururken tüfekle açılan ateş sonucu ölen kadının...