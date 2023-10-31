Edirne'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Geçmişten Bugüne Sermaye Piyasaları" paneli düzenlendi

Edirne'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Geçmişten Bugüne Sermaye Piyasaları" paneli düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde Yatırım Finansman İletişim Direktörü Dr. Barış Esen, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının son aylarda ciddi oranda arttığını söyledi.

Türkiye'de 8,6 milyon yatırımcının bulunduğunu belirten Esen, yatırımcıların portföy büyüklüğünün 11 trilyon lirayı aştığına dikkati çekti.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu da borsada yatırım yapan herkesin dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde halka arzların arttığını dile getiren Prof. Dr. Uzunoğlu, sermaye piyasalarında düşen ve yükselen trendlerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Yatırım yapılan şirketlerin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Halka arzlarda herkes para kazanma peşinde. Bir koyup daha fazla almak istiyor. Sermaye piyasalarında "gel gel" yöntemi vardır. Alışırsınız, 'şu kadar para kazanacağım' dersiniz ancak işin sonu hüsranla biter. Sürekli yükselen bir piyasa olmaz. Eğer bir şey yükseliyorsa mutlaka düşmek içindir. Düşüyorsa da üzülmeyin, mutlaka yükselecektir. Önemli olan yükselen ve düşen piyasada durduğunuz yeri iyi saptamanız gerekiyor." diye konuştu.