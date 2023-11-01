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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:11
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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı ikinci el 32 cep telefonu, tablet ve 19 telefon ekranı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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