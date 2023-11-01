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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Enez ve İpsala'da ziyaretler

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez ve İpsala ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:47
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Enez ve İpsala'da ziyaretler
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez ve İpsala ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İba yeni atanan AK Parti Enez İlçe Başkanı Eyüp Soydemir ve AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi.

        İba, ziyarette yaptığı konuşmada, tarihi ve doğası ile öne çıkan Enez ve İpsala'da AK Parti'nin sesini daha gür kılmak için bir arada olduklarını belirtti.

        Enez ve İpsala'yı layık olduğu gerçek hizmetle tanıştıracaklarını anlatan İba, şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim var. Değerli arkadaşlarım ben çok eminim sizler başkanlarımız Eyüp Soydemir ve Mahmut Tekin ile Enez'de, İpsala'da ve Edirne'de bu yerel seçim sürecinde elini taşın altına sokabilecek isimlersiniz. Var gücümüzle çalışarak. Her gün bir önceki günden daha fazla yorularak Enez'i, İpsala'yı ve Edirne'yi hak ettiği hizmetle buluşturma yolunda formanızın hakkını vereceksiniz. Yürekten inanıyorum ki başkanımızla birlikte, tek tek, kapı kapı her bir hemşehrimize gönül belediyeciliğimizi anlatacaksınız.

        AK Partimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu büyük ve kutlu davayı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Bu yolda, daima sizinleyiz, daima birlikteyiz. Hep birlikte Enez ve İpsala'yı daha parlak bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

        İba ve beraberindekiler toplantının ardından Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

        Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay ve Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz'i de makamında ziyaret eden İba, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

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