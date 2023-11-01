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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:59
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 3,34 gram eroin ve 1,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.K, Y.E.B. ve H.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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