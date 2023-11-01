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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve yönetim kurulu üyeleri, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:04
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        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve yönetim kurulu üyeleri, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar'ı makamında ziyaret etti.

        Irmak, ziyarette, Acar'a çalışmalarında başarı diledi.

        ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Acar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Irmak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        - Öğrencileri makam aracıyla okula götürüyor

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğrencileri makam aracıyla okula götürmeye devam ediyor.

        Sabah erken saatte makamına gelen Helvacıoğlu, belediyede bir süre çalıştıktan sonra her gün farklı okullardan 2 öğrenciyi sırayla evinden minibüsle alıyor.

        Öğrencilerle okulda sıraya da giren belediye başkanı, onları sınıfına kadar götürüyor.

        - Okul sporları voleybol müsabakaları tamamlandı

        Edirne'de okul sporları faaliyet programında yer alan voleybol genç erkekler ve genç kızlar müsabakaları tamamlandı.

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Edirne Kırkpınar Spor Lisesi birinci, Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi ikinci, genç kızlar kategorisinde ise Bahçeşehir Koleji birinci, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi ikinci oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

        Başarılı olan takımlar bölge müsabakalarında Edirne'yi temsil edecek.

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