Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları başladı

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 1. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantıda Cumhuriyetin 100. yılının Edirne'de büyük bir coşku ile kutlandığını belirtti.

Cumhuriyet'in tarihteki en kapsamlı çağdaşlaşma hareketi olduğunu dile getiren Geçmiş, gelecek nesillerin en önemli görevinin cumhuriyeti korumak olduğunu ifade etti.

Toplantıda, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Şenol Kılıç ve İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyon Başkanı Sezgin Gündoğdu, meclis üyelerine Kapıkule yolu üzerinde Süvari Yüzbaşı Raşit Bey Şehitliğiyle ilgili komisyon raporunu sundu.

Gündoğdu, raporda Süvari Yüzbaşı Reşit Bey'in Edirne'nin düşman işgalinden kurtulmasında büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Toplantıda Gündoğdu, şehitlik ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.