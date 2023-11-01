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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:26
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti.

        Merkez İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Balkanlı, ziyarette Edirne'nin emniyetini sağladıkları için Karaburun ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.

        Karaburun da ziyaret dolayısıyla Balkanlı'ya teşekkür etti.

        - Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar sürüyor

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Müzedeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha önce gelen hibelere bir yenisi daha gelerek güçlendirilen çalışmalarımızda büyük açılışa yaklaşıyoruz. Yaklaşık 7 dönümden oluşan alanımız, modern taş grubumuzla, yer aydınlatmalarıyla, amfisiyle, kafeteryasıyla ve şehir mobilyalarıyla şehrimize estetik katacak aynı zamanda çok güzel bir yaşam alanı olacak.

        Bu güzel yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Müzeler Genel Müdürlüğümüz, AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç ve teşkilatlarımıza teşekkür ederiz."

        - Yenikarpuzlu beldesinde şükür yemeği verildi

        İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu beldesinde şükür yemeği programı düzenlendi.

        Belediye tarafından meydanda düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ufuk Atalay, katılanlara teşekkür etti.

        Programa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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