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        Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

        Edirne'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:46
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        Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
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        Edirne'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezinde sabah başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

        Trafik ekipleri de kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Veliler öğrencileri sırtında taşıdı

        Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki Şükrüpaşa İlkokulunun girişinde biriken su nedeniyle öğrenciler dersliklerine ulaşmakta güçlük çekti.

        Öğretmenler, öğrencilerin su birikintisinden geçebilmesi için taş ve tahtalardan geçiş alanları oluştururken, bazı veliler de çocuklarını sırtlarında taşıyarak öğrencilerin ayaklarının ıslanmaması için çaba gösterdi.

        Velilerden Seher Seyhan, AA muhabirine, çocukların okula girmekte güçlük yaşadığını söyledi.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

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