Türk Akustik Derneğinden arama kurtarma eğitimi önerisi

Türk Akustik Derneği Başkanı Doç. Dr. Konca Şaher, herkesin belirli kurallar çerçevesinde arama kurtarma eğitimi alması gerektiğini belirtti.

Türk Akustik Derneğince Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 15. Ulusal Akustik Kongresi düzenlendi.

Akademisyen ve arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri, "Sesler ve Sessizlik Sonrası" temasıyla sunumlar yaptı.

- "Bir ses umut oldu"

Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı görevi de bulunan Doç. Dr. Şaher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde akustiğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için dikkatle çalıştığını belirten Şaher, "Kahramanmaraş depreminde televizyondan tanık olduk birçok insan kurtarıldı. Enkaz altında kalanlara da arama kurtarma çalışması yapanlara da bir ses umut oldu." dedi.

Şaher, arama kurtarmada ortam sessizliğinin en önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

- "Bunun eğitimini almalıyız"

Deprem sonrası önemli bulguların ortaya çıktığına vurgu yapan Şaher, şunları kaydetti:

"Afetzedeler bağırarak seslerini duyurmaktan çok etrafındakilere vurarak kendilerine ulaşılmasını sağladı. Bunlar da dinlemeyle sağlandı. Afetzedeler dışarıdaki sesleri duyabiliyorlar ama onların sesi dışarıdan duyulmuyordu. Düşük frekansta duyum özellikleri olan arama kurtarma köpekleri kullanıldı. Bu kongrede bunlara dikkat çekmek istedik.

Sivil toplum örgütlerindeki gönüllülere minnettarız. Bu konuda herkesin bu becerilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda belirli kurallar çerçevesinde herkesin arama kurtarma eğitimi alması gerekiyor. Nasıl bir deprem çantası hazırlıyorsak aynı şekilde arama kurtarmada nasıl davranmalıyız bunun eğitimini almalıyız."

"Ses ve Sessizlik" temalı fotoğraf sergisinin izlenime sunulduğu kongre yarın sona erecek.