Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türk Akustik Derneğinden arama kurtarma eğitimi önerisi

        Türk Akustik Derneği Başkanı Doç. Dr. Konca Şaher, herkesin belirli kurallar çerçevesinde arama kurtarma eğitimi alması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Akustik Derneğinden arama kurtarma eğitimi önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Akustik Derneği Başkanı Doç. Dr. Konca Şaher, herkesin belirli kurallar çerçevesinde arama kurtarma eğitimi alması gerektiğini belirtti.

        Türk Akustik Derneğince Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 15. Ulusal Akustik Kongresi düzenlendi.

        Akademisyen ve arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri, "Sesler ve Sessizlik Sonrası" temasıyla sunumlar yaptı.

        - "Bir ses umut oldu"

        Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı görevi de bulunan Doç. Dr. Şaher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde akustiğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

        Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için dikkatle çalıştığını belirten Şaher, "Kahramanmaraş depreminde televizyondan tanık olduk birçok insan kurtarıldı. Enkaz altında kalanlara da arama kurtarma çalışması yapanlara da bir ses umut oldu." dedi.

        Şaher, arama kurtarmada ortam sessizliğinin en önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

        - "Bunun eğitimini almalıyız"

        Deprem sonrası önemli bulguların ortaya çıktığına vurgu yapan Şaher, şunları kaydetti:

        "Afetzedeler bağırarak seslerini duyurmaktan çok etrafındakilere vurarak kendilerine ulaşılmasını sağladı. Bunlar da dinlemeyle sağlandı. Afetzedeler dışarıdaki sesleri duyabiliyorlar ama onların sesi dışarıdan duyulmuyordu. Düşük frekansta duyum özellikleri olan arama kurtarma köpekleri kullanıldı. Bu kongrede bunlara dikkat çekmek istedik.

        Sivil toplum örgütlerindeki gönüllülere minnettarız. Bu konuda herkesin bu becerilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda belirli kurallar çerçevesinde herkesin arama kurtarma eğitimi alması gerekiyor. Nasıl bir deprem çantası hazırlıyorsak aynı şekilde arama kurtarmada nasıl davranmalıyız bunun eğitimini almalıyız."

        "Ses ve Sessizlik" temalı fotoğraf sergisinin izlenime sunulduğu kongre yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çerkezköy'de 650 yıllık el yazması İncil ele geçirildi
        Çerkezköy'de 650 yıllık el yazması İncil ele geçirildi
        Trakya'da buğday kuru toprağa ekilip, yağış beklenmeye başlandı
        Trakya'da buğday kuru toprağa ekilip, yağış beklenmeye başlandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
        Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa