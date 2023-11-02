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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devem ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:09
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devem ediyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri devriye faaliyeti esnasında yaralı halde bir yaban tavşanı buldu.

        Yavru tavşan yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan usulsüz yollarla yapılan avcılığa karşı denetim ve doğa koruma devriyelerin devam ettiği bildirildi.

        - İpsala Devlet Hastanesinin ihtiyaçlar gideriliyor

        AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin, İpsala Devlet Hastanesinin sorunlarının çözümünü hassasiyetle takip ettiklerini açıkladı.

        Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce yatılı hastane statüsüne kavuşan İpsala Devlet Hastanesine başhekim, müdür, dahiliye, çocuk ve genel cerrah olmak üzere uzman doktorların atanarak görevlerine başladığını belirtti.

        Hastanenin diğer eksik olan personelleri içinde atama sürecinin tamamlandığını ifade eden Tekin, "Sonuç olarak hastanemizin eksikleri ve ihtiyaçları konusunda biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Kaymakamımız, milletvekilimiz, İl başkanımız nezdinde konu hassasiyetle takip ediliyor." dedi.

        - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Konferansı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yıl kutlamaları kapsamında İpsala’da "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yılı" konferansı düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet hakkında öğrencilere tarihi bilgiler verildi.

        Konferans sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.

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